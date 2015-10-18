Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 20 Ekim Salı günü İngiliz ekibi Arsenal ile Alman temsilcisi Bayern Münih arasındaki maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, grubun 3. maçında iki dev takımı karşılaştıracak maçta Cüneyt Çakır ve ekibine göreve verildiği belirtildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini Cem Satman, ilave yardımcı hakemliklerini ise Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek üstlenecek.

Grupta ilk iki maçta puanı olmayan Arsenal sonuncu, puan kaybı yaşamayan Bayern Münih ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.