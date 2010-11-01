-CÜNEYT ÇAKIR'A İKİNCİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezonki ikinci UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alacak. Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi (F) grubunda İngiltere'nin Chelsea ile Rusya'nın Spartak Moskova takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'ndaki karşılaşma 3 Kasım Çarşamba akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Süleyman Abay da maçın dördüncü hakemi olacak. Ayrıca FIFA kokartlı hakemler Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek bu önemli maçta ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. UEFA bu maçın gözlemciliği için de İtalyan Pierluigi Collina'yı görevlendirdi. Ocak 2010'dan bu yana, elit hakem kategorisinden sonraki en üst klasman olan 1. kategoride yer alan en iyi 28 hakem arasında bulunan Cüneyt Çakır, 29 Eylülde de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rubin Kazan-Barcelona maçını yönetmişti.