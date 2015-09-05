Cüneyt Çakır'a Euro 2016 görevi

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Kuzey İrlanda ile Macaristan arasında oynanacak UEFA EURO 2016 grup eleme maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Kuzey İrlanda ile Macaristan arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak, UEFA EURO 2016 grup eleme karşılaşmasında düdük çalacak.

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak.

Cem Satman'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek.