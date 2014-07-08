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Spor

Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası'nda yarı final maçı

Ve beklenen oldu, Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nın son 4 maçından birine atandı

08 Temmuz 2014 09:05

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Hollanda ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası yarı final maçını yönetecek.

Mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Cüneyt Çakır, EURO 2012'de de grup maçlarında görev almış ardından yarı final yönetmişti.

1974'te Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın ardından bu gururu yaşayan 2. isim olan Çakır, gruplarda Brezilya-Meksika ve Cezayir-Rusya maçlarını yönetmişti.

Brezilya'da görev alan 33 hakemden 21'i ülkesine dönmüş ancak FIFA, Cüneyt Çakır'ı ülkede tutmuştu.

 

Çakır'ın gurur listesi

 

Cüneyt Çakır'ın kariyerinde görev aldığı önemli uluslararası turnuva ve karşılaşmalar ise şöyle:

2006-2007 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 

2008-2009 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Yarı Finali 

2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final İkinci Maçı 

2011 FIFA U20 Dünya Kupası Grup ve Yarı Final Maçları 

2011-2012 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali İkinci Maçı 

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup ve Yarı Final Maçları 

2012 FIFA Dünya Kulüpler Kupası Açılış ve Final Maçları 

2013 FIFA U20 Dünya Kupası 

2013-2014 UEFA Avrupa Ligi Yarı Final İlk Maçı 

2014 FIFA Dünya Kupası Grup ve Yarı Final Maçları

 

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