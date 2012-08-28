Cüneyt Çakır'a bir görev daha

Elit Kategori’de yer alan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2014 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu’nda oynanacak İngiltere-Ukrayna maçını yönetecek.

Wembley Stadı’nda 11 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada 4. hakemlik görevini ise Tolga Özkalfa yürütecek.

Euro 2012’de biri yarı final olmak üzere 3 karşılaşmada düdük çalan Cüneyt Çakır, İspanya ile İtalya arasında oynanan Avrupa Şampiyonası final maçında dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Çakır, İngiltere-Ukrayna karşılaşması ile 67. uluslararası maçına çıkacak.