Cüneyt Çakır yine bir ilke imza atacak

Cüneyt Çakır, bir ilke daha imza atacak. Uluslararası arenada yönettiği maçlardaki performansı ile ön plana çıkan Çakır, 6-16 Aralık tarihleri arasında Japonya'da yapılacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarında, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte Avrupa'yı temsil eden tek trio olarak görev yapacak.

Toyota ve Yokohama stadlarında oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na UEFA'yı temsilen şampiyonlar ligi Şampiyonu Chelsea (İngiltere), Orta-Kuzey Amerika'yı temsilen CF Monterrey (Meksika), Güney Amerika'yı temsilen Copa Libertedores galibi SC Corintians Paulista (Brezilya), Okyanusya'yı temsilen Auckland (Yeni Zellanda) katılacak. Kupada oynayacak diğer takımlardan Asya temsilcisi 10 Kasım, Afrika temsilcisi 16-17 ve 18 Kasım, ev sahibi Japonya'nın temsilcisi ise 1 Aralık 2012 tarihlerinde yapılacak maçlar neticesinde belirlenecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Asya Futbol Birliği AFC'den Nawaf Shakralla (Bahreyn), Afrika Futbol Birliği CAF'tan Djamel Haimoudi (Cezayir), Orta-Kuzey Amerika Birliği CONCACAF'tan Moreno Rodriguez (Meksika), Güney Amerika Futbol Birliği CONMEBOL'dan Vera Rodriguez (Ekvador) ve Okyanusya Futbol Birliği OFC'den Peter Oleari (Yeni Zellanda) de düdük çalacak. İran Federasyonu'ndan Ali Rıza Fakhani ile yardımcıları ise destek triosu olarak organizasyona katılacak.