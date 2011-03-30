-CÜNEYT ÇAKIR WEMBLEY'DE DÜDÜK ÇALDI LONDRA (A.A) - 30.03.2011 - İngiltere Milli Takımı ile Gana arasında oynanan hazırlık maçı, 1-1 berabere sona erdi. Wembley Stadı'nda oynanan ve FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın 43. dakikasında, Andy Carroll ile İngiltere 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin son dakikalarına kadar skor üstünlüğünü koruyan İngiltere, 90+1. dakikada Gyan'ın golüne engel olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Cüneyt Çakır, İngiltere'den Milner'a, Gana'da ise Boateng ve Ayew'e sarı kart gösterdi.