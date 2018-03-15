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Spor

Cüneyt Çakır ve ekibi, FIFA Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak

İSTANBUL / DHA FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile FIFA kokartlı yardımcı hakemlerimizden Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Finalleri Aday Hakemler Semineri'ne katılmak üzere 17 Mart Cumartesi günü Dubai'ye gidecek

15 Mart 2018 16:02

İSTANBUL / DHA

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile FIFA kokartlı yardımcı hakemlerimizden Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Finalleri Aday Hakemler Semineri\'ne katılmak üzere 17 Mart Cumartesi günü Dubai\'ye gidecek.
23 Mart Cuma akşamına kadar devam edecek seminerde, FIFA yardımcı hakemleri için fiziksel yeterlilik testleri uygulanacak. Seminerdeki eğitim çalışmalarında Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, 2018 FIFA Dünya Kupası finallerinde uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere son gelişmeleri aktaracak.

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