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Spor

Cüneyt Çakır ve ekibi Dünya Kupası'nda düdük çalacak

İSTANBUL,(DHA) FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile FIFA kokartlı yardımcı hakemlerimizden Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalacak

29 Mart 2018 20:20

İSTANBUL,(DHA)

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile FIFA kokartlı yardımcı hakemlerimizden Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya\'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda düdük çalacak.
FIFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası\'nda görev yapacak birinci ve yardımcı hakemler duyuruldu.
Dört yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası\'nda görev alacak hakemlerden biri olmayı başaran Cüneyt Çakır, üst üste iki kez Dünya Kupası\'nda maç yönetecek ilk Türk hakemi olacak. Başarılı hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte üst üste 2 Avrupa Şampiyonası ve 2 Dünya Kupası\'nda maç yöneterek Dünya klasmanında çok önemli bir başarıya da imza atmış olacak.

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