Cüneyt Çakır: VAR futbolda adaleti sağlamak için geldi; itirazlar azalacak, aldatmalardan kurtulacağız

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası’ndaki performanslarını değerlendirdi. Böyle bir organizasyonda yarı final yönettiği için gururlu olduğunu belirten Çakır, yeni sezonda Süper Lig'de de uygulanacak olan video hakem sistemi (VAR) hakkında da açıklamalarda bulundu. VAR'ın Türk futboluna faydalı olacağını belirten Çakır, ''VAR futbolda adaleti sağlamak için geldi; itirazlar azalacak, aldatmalardan kurtulacağız'' diye konuştu.



Ntv’de yayınlanan Sporun Not Defteri’nde soruları yanıtlayan Çakır’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Asıl hedef 40 yıl beklememek"

''Dünya Kupası’nda yer almak büyük bir gurur. İnsanın çalışmasının karşılığını somut şekilde alabilmek önemli. Milli Takımımız yoktu ama ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. 2 Dünya Kupası’nda yarı final yönettik. Ne mutlu bize. Bu da ayrı bir gurur. Cüneyt Çakır ismi bir sembol. Orada Türk hakem olarak adlandırılıyoruz.''

''Bu seviyeye gelmek büyük başarı bence. İstikrar çok önemli. Bu işe başlarken istikrarı sağlamak istiyorduk. Her turnuvada yer almak ve böyle maçlara aday olmak önemliydi. Asıl hedef, 40 yıl beklememek. Geçmişte maalesef bunun acısını yaşadık. Bizden sonra gelecek arkadaşlar da mutlaka aday olsunlar, gelsinler yönetsinler. Bu işi yaptığımız müddetçe hep aday olacağız. Bu da bir gurur kaynağı bizim için.''

"Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyoruz"

''Biz plan ve hedeflerimizi adım adım yapıyoruz. Uzun ve kısa vadeli hedeflerimiz oldu. Dünya Kupası’ndan döndükten sonra ekip arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yeni bir sezon başlıyor. 2 yıllık vadede bir Avrupa Şampiyonası olacak. Kupa tarihinde ilk defa çok farklı şehirlerde olacak. Bir kere orada olmak istiyoruz. Ondan sonra 2022’ye gitmek istiyorsak önce orada olmalıyız. Ondan sonra Dünya Kupası hedefimizi konuşacağız.''

"1 Ağustos'ta semineri en iyi şekilde tamamlamak ve testlerden geçmek istiyoruz"

''Dünya Kupası’ndan döndükten sonra dinlenmek için vaktimiz olmadı. Ailemizle hasret giderdik. Önümüzde yeni bir sezon var. UEFA’nın elit hakemler için düzenlediği bir seminer var. Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile birlikte katılacağız. Oradaki testleri geçmek gerekiyor. Çok yorucu bir Dünya Kupası’ndan çıkmış olmam bir şey ifade etmiyor. O seminere konsantre durumdayım. 1 Ağustos’ta gidip semineri inşallah tamamlayacağız.''

Rusya'da hakemler arasındaki atmosfer nasıldı?

Hakemler içinde mükemmel bir atmosfer vardı. 2 Dünya Kupası’nda birlikte olmanın, birbirimizi iyi tanımanın avantajları vardı. Bu Dünya Kupası’na katılabilmek için 7 tane seminer geçirdik. Hep birlikteydik, omuz omuza mücadele ettik. 2018 Dünya Kupası hakemler açısından başarılı geçti. Bu da takım olmaya dayanıyor.

"VAR uygulaması hakemler için değil futbol için geldi"

''Ülke futbolu için VAR uygulaması hayırlı olsun. Bir çok şeyi olumlu değiştirecek diye düşünüyorum. Evet biz 2017 yılında 20 yaşaltı Dünya Kupası’nda test etme şansı yakalamıştık. Sadece bu kupada değil, Konferasyon Kupası ve Kıtalararası Kulüpler Şampiyonası’nda denendi. Ama test aşamasıydı. Aksaklıklar göründü. İtalya, Almanya gibi ülkeler bunu 1 sene boyunca gördüler. Dünya Kupası’nda milyarlarca insanın önüne uygulandı. Olumlu geri dönüş alındı.''

''Yalnız unutmayın, video hakemlik sistemi hakemler için değil futbol için geldi. Futbolda adaleti sağlamak için geldi bu sistem. Göreceksiniz çok büyük fayda sağlayacak. Topun oyunda kalma süresi artacak, itirazlar azalacak, aldatmalardan kurtulacağız. Güzel bir oyun haline gelecek futbol. Hatalar tamamen bitmeyecek. İnsanın olduğu yerde hatalar bitmez. Fakat; çok büyük hatalardan kurtulacağız.''

"Hakem kararını mutlaka değiştirecek diye bir şey yok"

''VAR uygulamasıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Siz gidip pozisyonu izlersiniz ama kararınızda ısrar edebilirsiniz. Çünkü son karar hakemindir. Video hakem sadece hakemi uyarır. Hakem gider izler, kararını değiştirir, ya da değiştirmez. Oyuncuların da teknik adamların da bunu çok iyi bilmesi lazım. Oraya gidiyorsunuz diye karar değiştireceksiniz diye bir şey yok.''

"VAR için ilk 5-6 hafta zorluk çekebiliriz"

''Çok yeni bir uygulama. Burada herkese görev düşüyor. Bir desteğe ihtiyacımız var. İlk 5-6 hafta zorluklar çekebiliriz. Herkesin desteğiyle bunu kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Gerçekten çok büyük bir fayda sağlayacak. En önemli şey; maçın adaletli şekilde bitmesi. Biz hakemler olarak bunun için sahadayız. VAR sistemi sayesinde çok büyük hatalardan kurtulacağız. Oyun daha adil olarak sonuçlanacak. Herkesin desteğiyle çok kısa bir zaman içinde sistemin rayına oturacağını düşünüyorum.''

Messi ile nasıl bir diyalog yaşadı?

''Messi gibi üst düzey futbolcularla Şampiyonlar Ligi arenasında da karşılaşıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Zaman geçirmeden ötürü gösterilmiş bir sarı karttı. Teknik olarak kararlarla ilgili konuşmuyoruz. Her maç birbirinden zorluydu. Bazıları kağıt üstünde zorludur. Bence 3 maç da zorluydu. Zaten Dünya Kupası’ndaki maçlar da öyleydi. Duran toplardan çok gol oldu maçlarda. Maçın hakimi olan takımlar kazandı. Bir maçta çok iyi oynayan takım kaybetmedi. Fair-Play ön plana çıktı. Bu Dünya Kupası’nda sarı kart sayısının azlığından dolayı bir takım tur atladı, diğeri elendi. Böyle şeyler oldu.''

"Nestor Pitana finali hak ederek yönetti"

''Biz bu turnuvaya giderken, ‘Hedefimiz önce 13 günlük kampı çok iyi değerlendirmek ve ilk maçı alabilmeyi hak edebilmek’ demiştik. 36 hakem gidip 35 kişi sahaya çıktı. Kolay değil. 2 tane güzel grup maçından sonra arkası geldi. Sonrası yöneticilerin takdiridir. Biz üstümüze düşeni yaptık. Geri kalanı yöneticilerin takdiridir. Finali Arjantinli hakem arkadaş hak ederek yönetti. Biz de yarı finalde yer aldık. Bu da bizim için bir gurur. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.''