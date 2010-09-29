-''CÜNEYT ÇAKIR TARİH YAZIYOR'' ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Dursun Cumali Sucu, ''Cüneyt Çakır, Türk hakemliğinde tarih yazıyor'' dedi. Dursun Cumali Sucu, FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır'ın, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'nın Rubin Kazan ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Sucu, Cüneyt Çakır'ın Avrupa Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir organizasyonda düdük çalmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, ''Uzun yıllardır Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk hakemi karşılaşma yönetmiyordu. Bütün hayalimiz bu ligde bir Türk hakeminin görev almasıydı. Cüneyt Çakır, bu hayallerimizi gerçeğe dönüştü. Ben, Cüneyt Çakır'ın Rubin Kazan ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada başarılı bir performans sergileyeceğine inanıyorum. Arkadaşımızın ileride daha iyi görevler alması, bu tür karşılaşmalardaki performansına bağlı. Cüneyt Çakır'ın şu ana kadar elde ettiği başarılarla yetinmeyeceğini ve çok daha önemli işlere imza atacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Cüneyt Çakır'ın UEFA'nın en seçkin 23 hakeminden oluşan ''Premier Klasmanı''nda yer aldığını hatırlatan Dursun Cumali Sucu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yıllardan beri yapılan yatırımların ve mücadelenin sonuçlarını almaya başlıyoruz. Cüneyt Çakır'ın buraya gelmesi tamamen kendisinin yeteneğine ve kalitesine bağlıdır. Türk hakemliğinden sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Hep birlikte el ele vererek bu durumu azami seviyeye indirmeliyiz. Bizim buradaki hakemlerimizin, Avrupa'daki meslektaşlarından aşağı kalır hiçbir yanı yok. Aksine ben Türk hakemlerinin gereken destekle çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Cüneyt Çakır, Türk hakemliğine öncü olmuştur. Bu işe gönül koyan genç arkadaşlarına çok iyi örnek olmuştur. Çakır'ın sosyal yaşantıdaki kararlılığını, olgunluğunu sahada da rahatlıkla görebiliyoruz. Sahada özgüveni yüksek bir şekilde görevini yapmasını herkes takdirle karşılıyor. Şu ana kadar yönettiği karşılaşmalarla da kendisini kanıtladı. Onunla gurur duyuyoruz.'' Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Rubin Kazan-Barcelona karşılaşması bugün TSİ 19:30'da başlaşacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Fırat Aydınus ve Tolga Özkalfa'nın yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi de Süleyman Abay olacak.