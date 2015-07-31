Cüneyt Çakır, Süper Kupa'da düdük çalacak

8 Ağustos Cumartesi günü Ankara'da Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Mustafa Emre Eyisoy, ilave yardımcı hakemlik görevini de Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek üstlenecek.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak TFF Süper Kupa maçı saat 20.45'te başlayacak.

Cüneyt Çakır, geçen sezon Barcelona ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.