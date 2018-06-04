Cüneyt Çakır, Rusya'ya gitti; Dünya Kupası'ndan ne kadar kazanacak?

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde düzenlenecek olan son hakem seminerine katılmak üzere dün Rusya'ya gitti.

4-13 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek seminerde hakemler, Dünya Kupası için son eğitim çalışmalarını gerçekleştirecek. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası ise 14 Haziran 2018 Perşembe günü başlayacak.

Çakır, Dünya Kupası'nda görev yapacağı için 70 bin dolar (yaklaşık 324 bin lira) ücret alacak. 70 bin dolara ek olarak maç başına 3 bin dolar kazanacak.

Çakır'ın yardımcıları 25 bin dolar ücret alacak. Buna ek olarak maç başına 2 bin dolar kazanacaklar.