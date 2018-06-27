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Spor

Cüneyt Çakır Ronaldo oldu, sosyal medya onu konuştu

Cüneyt Çakır'ın hareketli, Ronaldo'yu anımsattı

27 Haziran 2018 14:59

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda oynanan ve Arjantin'in ölüp ölüp dirildiği Nijerya - Arjantin maçını yöneten Cüneyt Çakır, Messi'nin kullanacağı frikik öncesi yaptığı Cristiano Ronaldo hareketi ile adeta maçın önüne geçti ve sosyal medyada geceye damgasını vurdu.

D grubunda Arjantin’in Nijerya ile oynadığı kader maçına Cüneyt Çakır damga vurdu. Tangocuların son dakika golüyle 2-1 kazanarak gruptan çıktığı maçta Cüneyt Çakır, Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin frikik kullanmak için topun başına geldiğinde yaptığı hareket akıllara Messi’nin en büyük rakibi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’yu getirdi.

Cüneyt Çakır’ın yaptığı bu hareket sosyal medyada amaç ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Cüneyt ÇakırRonaldoDünya KupasıArjantinNijeryafrikik duruşusosyal medya
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