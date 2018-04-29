Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih maçını yönetecek  

İSTANBUL,(DHA) -

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İspanya\'nın Real Madrid ile Almanya\'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.

İspanya\'nın Madrid şehrindeki Santiago Bernabeu Stadyumu\'nda TSİ 21.45\'te başlayacak müsabakada, Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy\'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.