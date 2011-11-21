-Cüneyt Çakır: Mutluyum İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 22 Kasım Salı günü Manchester United-Benfica maçını yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ''Türk hakemleri olarak çalışmalarımızın karşılığını somut bir şekilde aldığımız için çok mutluyuz'' dedi. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisini yöneten Çakır, maç sonunda yayıncı kuruluş Lig TV'ye yaptığı değerlendirmede, ''Önümüzde zorlu bir maç daha var. Buna en iyi şekilde hazırlandık. Yarını da iyi bir şekilde dinlenerek geçirip salı günü iyi bir performansla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Türk hakemleri olarak çalışmalarımızın karşılığını somut bir şekilde aldığımız için çok mutluyuz. Yükselttiğimiz çıtayı daha ilerilere taşıyıp, ülkemizi en üst düzey organizasyonlarda temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' diye konuştu.