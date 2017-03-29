Cüneyt Çakır ligin son 4 haftasında yok

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2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte Cüneyt Çakır, kariyerinde üçüncü kez bu turnuvada görev almış olacak

29 Mart 2017 16:56

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 20 Mayıs-11 Haziran 2017 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'nde 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2017 FIFA U20 (20 Yaş Altı) Dünya Kupası'nda görev alacak.

2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda 22 hakem, 44 yardımcı hakem görev yapacak. 5 adet yedek hakemin de görevli olacağı turnuvada, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) de uygulanacak. Bu nedenle, turnuvada 22 adet de video yardımcı hakem görevli olacak.

Tüm hakemlerin 13 Mayıs 2017 itibariyle Kore Cumhuriyeti'nde yer alacağı 2017 FIFA U20 Dünya Kupası'nda düdük çalacak 22 hakem arasından Cüneyt Çakır ile birlikte UEFA adına 6 hakem daha görev yapacak.

Cüneyt Çakır dışında UEFA adına turnuvada düdük çalacak hakemler ise şöyle: Felix Brych (Almanya), Jonas Eriksson (İsveç), Sergey Karasev (Rusya), Viktor Kassai (Macaristan), Björn Kuipers (Hollanda), Miguel Antonio Lahoz Mateu (İspanya)

Çakır'ın 10. uluslararası turnuvası 

2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte Cüneyt Çakır, kariyerinde üçüncü kez bu turnuvada görev almış olacak.

Çakır, daha önce Kolombiya'da düzenlenin 2011 FIFA U20 Dünya Kupası ve ülkemizin ev sahipliği yaptığı 2013 FIFA U20 Dünya Kupası'nda da düdük çalmış, 2011'deki turnuvada da yarı final yönetmişti.

Cüneyt Çakır ayrıca, 2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte kariyerinde onuncu kez uluslararası bir turnuvada görev yapmış olacak.

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