-CÜNEYT ÇAKIR KOLOMBİYA'DA DÜDÜK ÇALACAK İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Kolombiya'da düzenlenecek 2011 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na davet edildi. Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, FIFA, 2 yılda bir yapılan 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda görev almak üzere FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'u da davet etti. Avrupa kıtasından aralarında Cüneyt Çakır'ın da olduğu sadece 6 hakemin çağrıldığı şampiyonada toplam 19 hakem, 38 yardımcı hakem görev alacak. Şampiyona, 29 Temmuz-20 Ağustos 2011'de Kolombiya'da düzenlenecek. Bir sonraki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı geçtiğimiz mart ayında FIFA Başkanı Sepp Blatter tarafından açıklanmıştı.