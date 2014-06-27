Cüneyt Çakır kimdir?

Cüneyt Çakır 1976'da İstanbul'da doğdu. Babası Serdar Çakır da dönemin ünlü hakemlerinden biriydi. 10 yaşında girdiği Kartalspor kapısından 17 yaşında hakem olma kararıyla çıktı.

Çakır o yılları, "Babamın bu mesleğin içinde olması bana futbolu ve hakemliği sevdiren en önemli şeydi. Hakem olmadan önce yaklaşık yedi yıl kadar amatör olarak futbol oynadım ama babamdan dolayı oyuna hep bir hakem gözüyle baktım. İçimde hep bir ses hakemliğe adım atacağımı söylüyordu" sözleriyle anlattı.

2001’de Süper Lig’e adım attı

Süper Lig heyecanını ilk kez 2001'de 24 yaşındayken yaşadı, Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçını yönetti. Bundan beş yıl sonra FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) kokartı takmaya hak kazandı.

İlk uluslararası turnuvasına 2007 yılında Avusturya'da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çıkan Çakır, 2009'da İsveç'te 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı final yönetti.

Kulüpler düzeyindeki ilk büyük maçı ise Fulham ile Hamburg'un karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi yarı finaliydi.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü Türk hakem

2010-11 sezonunda Türk hakemliği dönüm noktalarından birini yaşadı, Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü hakemini verdi. O hakem, Doğan Babacan ve Ahmet Çakar'dan sonra başka bir dönem açan Cüneyt Çakır'dı. Kupada düdük çaldığı ilk maçta sahada Rubin Kazan'a karşı Lionel Messi'nin takımı Barcelona vardı.

Gösterdiği başarılı performanslar değerini daha da yükseltti. UEFA, Çakır'ı Haziran 2011'de Avrupa'nın en iyi hakemlerinin yer aldığı Elit Kategori ‘ye yükseltti.

2011 yılında 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı final yönetti. 2011-12 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ndeki en üst seviyesine çıktı, yarı final rövanş maçında Barcelona - Chelsea mücadelesini yönetti. 2-2 biten maç sonunda finale Chelsea yükseldi.

1996'dan sonra Avrupa Futbol Şampiyonaları'na hakem gönderemeyen Türkiye, bu duruma Cüneyt Çakır ile son verdi.

"Türk hakemleri garda bekleyen tren gibiydi"

Cüneyt Çakır, 16 yıl sonra Avrupa arenasına hızlı bir giriş yapan Türk hakemlerini garda bekleyen trene benzetiyor ve kendi jenerasyonunu şu sözlerle anlatıyor:

"Bu tren, 16 yıl boyunca beklemiş. Biz sadece arkadaşlarımızla bu treni birlikte hareket ettirdik. Daha gidecek çok yol var çünkü Türk hakemlerinin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum ve bunu devam da ettireceğiz. Çok çalışacağız ve çok sabretmek lazım. Eğer planlı ve programlı çalışırsanız başarı mutlaka geliyor."

Türkiye'de derbilerde akla gelen ilk isim olan Çakır, yurt dışında daha başarılı yönetim sergilediği eleştirilerini de alıyor. Süper Lig'de birkaç kez oyuncuların fiziksel tepkilerine maruz kalan tecrübeli hakem, en büyük eleştirilerden birini de 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda İngiltere-Ukrayna maçında almıştı.

1-1 biten Wembley'deki karşılaşmada Defoe'nun golünü saymayan Çakır tam yedi kez de sarı kartına başvurmuş, Gerrard'ı da oyundan atmıştı. Bu maç sonunda futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra özellikle İngiliz basını Çakır'a sert tepki göstermişti.

En büyük sınavı Dünya Kupası

Cüneyt Çakır'ın şuana kadarki en büyük sınavı, 2014 yazında Brezilya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası. Kupada 40 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk hakem görev yapacak. Çakır'dan önce sadece bir Türk hakem, Doğan Babacan, Dünya Kupası'nda maç yönetmişti. Babacan, 1974'te Batı Almanya'da düzenlenen kupada düdük çalmıştı.

Kaynak: Al jazeera Türk