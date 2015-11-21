FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Kazakistan Kupası Finali'ni yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Kupa finalinde, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak" dendi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan gelen talep üzerine 21 Kasım 2015 Cumartesi günü Astana ile Kairat takımları arasında Kazakistan'da oynanacak olan Kazakistan Kupası Finali'ni yönetecek.

Kupa finalinde, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Cüneyt Çakır daha önce 2007 yılında Gürcistan Kupası Finali'ni yönetmişti."