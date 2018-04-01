Cüneyt Çakır, Juventus-Real Madrid maçını yönetecek  

İSTANBUL / DHA

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İtalya\'nın Juventus ile İspanya\'nın Real Madrid takımları arasında 3 Nisan Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını yönetecek.

İtalya\'nın Torino şehrindeki Juventus Stadyumu\'nda TSİ 21.45\'te başlayacak müsabakada, Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy\'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.