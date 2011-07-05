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Spor

Cüneyt Çakır: İspatlanırsa hakemliği bırakırım

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bugün bazı yayın organlarında kendisiyle ilgili çıkan haberlerde yer alan iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu söyl

05 Temmuz 2011 03:00

 T24- FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bugün bazı yayın organlarında kendisiyle ilgili çıkan haberlerde yer alan iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu söyledi.Cüneyt Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, “Emniyet yetkilileri tarafından yürütülen şike soruşturması kapsamında, asılsız bir gazete haberiyle de olsa adımın karışmasından derin üzüntü duydum” dedi.

Haberde adı geçen 20 Şubat 2011 tarihli Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ne öncesinde ne de sonrasında hiçbir kulüp mensubu ile sözlü ya da yazılı bir görüşmesinin olmadığını kaydeden Çakır, şöyle devam etti: “Olması da mümkün değildir. Maçla ilgili görüşmeme prensibim tüm kulüp ve yöneticiler için geçerlidir. 15 yıldır sürdürdüğüm şerefli hakemlik yaşantımda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile her ikisi de hakem seminerinde olmak üzere sadece 2 kere karşılaşmış, ilişkimiz merhabadan öteye gitmemiştir. İddia olarak verilse de elit hakem kategorisine yükselerek Avrupa'nın en iyi 25 hakemi arasında yer alma başarısı gösteren ve uluslararası alanda ülkemi temsil etmenin gururunu yaşayan biri olarak, bu tip yayınlarla her ortamda mücadele etme hakkını da kullanacağımı belirtmek isterim.” 

Çakır, “Bir FIFA hakemliği sorumluluğunda, yazıda olduğu iddia edilen görüşme kayıtlarının ortaya çıkması halinde, hiçbir zaman benden dualarını esirgemeyen Türk halkına, hakemliği bırakacağımın sözünü veriyorum. Kamuoyunun gerçek dışı bu haberlere itibar etmemesini rica ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 


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