Cüneyt Çakır, İngiltere gündeminde

2018 Dünya Kupası Yarı Finali'nde Hırvatistan-İngiltere mübabakasını yönetecek olan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2013 yılındaki Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle İngiltere'de tekrar gündeme oturdu.

İngiliz basını, Çakır'ın 2013 yılında Şampiyonlar Ligi 2. turunda Manchester United-Real Madrid'i konuk ettiği mücadelede Nani'ye gösterdiği kırmızı karta atıfta bulunarak Hırvatistan-İngiltere maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakır'ın ikinci yarı finali

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde ikinci kez Dünya Kupası yarı finalinde düdük çalacak.

Hırvatistan-İngiltere maçını yönetecek Çakır, bu organizasyonda Fas-İran ve Nijerya-Arjantin müsabakalarında da görev yapmıştı.