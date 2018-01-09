Cüneyt Çakır: Hiç şike teklifi almadım

FIFA Kokartlı Türk Hakem Cüneyt Çakır, TRTSPOR'da yayınlanan "Basın Tribünü" programında soruları yanıtladı. Çakır, bir soru üzerine de hakemlik kariyeri boyunca hiç şike teklifi almadığını söyledi.

Çakır, kendisine yönelik olarak Türkiye'de farklı maç yönetiyor, Avrupa'da farklı yönetiyor şeklinde bir soru üzerine, şöyle konuştu.

"Benim için ikisinin de farkı yok. Türk futbolu çok gelişti. Ben hiç bir zaman Türk hakemi, Türk ya da Avrupa futbolu diye bir ayrım yapmadım. Takımlarımız, milli takımımız ne kadar iyi olursa Türk hakemleri de o kadar iyi oluyor, Avrupa'daki saygınlığımız o oranda artıyor. Buradaki maçlarım hep izleniyor. Hem UEFA hem de FIFA tarafından izleniyor. Bütün maçlarımı izliyorlar. Hatta antrenmanlarımı bile takıp ediyorlar. Böyle bir durumda farklı bir maç yönetme şansınız yok. Yoksa sizi kimse ne Dünya Kupası maçlarına ne de Şampiyonlar Ligi maçlarında görevlendirmez. Bence insanlarımız Avrupa'daki maçlarımda hata yapmasın diye bakıyorlar. Türk hakemler hata yapmasın diye bakıyorlar. Hata yaptığımız zaman da onu görmek istemiyorlar..Ama Türkiye de taraftarlık daha ağır bastığı için taraftar gözüyle bakıyorlar ve farklı yorumluyorlar diye düşünüyorum."

Çakır, bir soru üzerine de hakemlik kariyeri boyunca hiç şike teklifi almadığını söyledi.

Video hakemlik sisteminin sadece hakemler için gelen bir sistem olmadığını, futbolu korumak ve adaleti sağlamak için geldiğini belirten Çakır, bu sistemin amacının sadece skandal hataların önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Çakır sözlerini şöyle sürdürdü:

"VAR" sistemi, insanların yüzde 50'sinin penaltı, yüzde 50'sinin penaltı yok, dediği durumlar için değil, insanların yüzde 100'ünün penaltı dediği ancak hakemin gözden kaçırdığı durumlarda işe yarayacak. En az müdahaleyi öngörecek. Amaç skandal hataları engellemek."

Çalışmadan çıkana saygı göstermezler

Büyük turnuvaları yönetmek hakemler için gurur verici bir şey. Bizden sonra gelecek genç arkadaşlarımızın bizden daha başarılı olmasını istiyoruz.

Avrupa'da da oyuncular hakemi etkilemeye yönelik hareketlerde bulunabiliyor. FIFA'ya bağlı olduğumuz için kendi başımıza karar alamayız.

Hakemlik sadece saha içindeki 90 dakikadan ibaret değil. Çalışmadan sahaya çıkarsanız kimse size saygı göstermez.

Yönettiğim her maçın analizini yaparım, objektif olarak bunu yapmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Ligdeki bütün maçları izlerim, kendi maçlarım da dahil.

Bu ligde yer alan hakemlerimizin tek görevi adaletli maç yönetmek olur. Hiç kimsenim kafasında söz konusu olamaz adaletsiz maç yönetmek. Hakemlerim kafasında sadece iyi maç yönetmek var. Ben birçok ülkede maç yönettim, bizim Riva tesisleri muhteşem değerini bilmek lazım. Bizim hakem olarak başarılı olmaktan başka şansımız yok. Şu anda yardımcı hakemlerimiz de profesyonel, biz Türk hakemliğini dünyada bir numaraya taşımak istiyoruz. Hakemlerimize eleştiri olabilir ama bizim tek amacımız Türk futbolunu ileriye götürmek olacaktır. Biz mental olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz, seminerlerimizi yapıyoruz.