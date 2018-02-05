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Spor

Cüneyt Çakır, FIFA tarafından eğitime çağırıldı

FIFA Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri, 9 Şubat Cuma gününe kadar sürecek

05 Şubat 2018 19:23

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Katar'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlayan ve 9 Şubat Cuma günü sona erecek seminerde yer alacak.

Fiziksel yeterlilik testleri ve eğitim çalışmaları yapılacak seminerde TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, Dünya Kupası finallerinde uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere eğitim verecek.

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