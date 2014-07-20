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Spor

Cüneyt Çakır: Fatih Terim bizi hiç yalnız bırakmadı

Dünya Kupası’nda yönettikleri 3 maçı başarıyla yöneten Cüneyt Çakır ve ekibi turnuvanın ardından ilk kez konuştu

20 Temmuz 2014 15:15

Cüneyt Çakır, A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek tecrübeli teknik adamın her maç öncesinde mesaj attığını kaydetti.

Cüneyt Çakır yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile TRT Spor'da yayınlanan "Gökhan Telkenar ile İşte Goool" programında soruları yanıtladı.

Yıllardır hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını anlatan Çakır, "Çok başarılı bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Dünyanın en iyi hakemlerinin bulunduğu turnuvada yarı finale kalma başarısını gösterdik. Halkımızı çok iyi bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

İlk olarak Brezilya-Meksika maçında görev aldıklarını duyduklarında birbirlerine sarıldıklarını belirten Cüneyt Çakır, daha maç başlamadan kenetlendiklerini ve o maçı çok iyi yöneteceklerine inandıklarını kaydetti.

 

‘Yarı final, bizim finalimizdi’

 

Yarı final maçını yöneteceklerini duyduklarında büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Cüneyt Çakır, şöyle konuştu:

"Bizim için artık son bir finaldi, yarı final. Bizim kendi adımıza finalimizdi. Biz o finalimizi attık. Gelecek maçlar, gelecek finaller için gelecek turnuvalar için bunu yapmak zorundaydık. Çok şükür ki bunu da en iyi şekilde bitirdik. Dediğim gibi yeni sezonda elimizden gelenin en iyisini yapıp üst düzey maçlarda görev almak istiyoruz."

 

‘Başbakanımız başarı dileklerini iletti’

 

Yarı final maçı öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine başarılar dilemesiyle ilgili Cüneyt Çakır, "Sayın Başbakanımız her zaman sporun ve sporcunun yanında olan biridir. O da bize başarı dileklerini iletti, dualarını iletti. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için çok önemliydi. Onun desteğini hissetmek bir güç oldu. Ayrıca Spor Bakanımız da üçümüzü ayrı ayrı arayıp konuşarak başarı dileklerini iletti. Ben kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cüneyt Çakır, 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılarak Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını, yarı final yönettiklerini, artık finalleri hedeflediklerini söyledi. Çakır, 2018 Dünya Kupası'na kadar 4 seneyi iyi geçirip, Rusya'ya da gitmek istediklerini dile getirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Çakır, tecrübeli teknik adamın her maç öncesinde mesaj attığını aktardı.

 

‘Köpük sistemi çok başarılı oldu’

 

2014 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan köpük sisteminin yeni sezonda Süper Lig'de de olacağının belirtilmesi üzerine Çakır, "Köpük sistemi Dünya Kupası'nda çok başarılı oldu. Bu çizgiyi çektiğiniz zaman herkes nerede duracağını biliyor. Topun nerede duracağı belli. Oyuncu nizami bir şekilde atışı kullanabiliyor. Bunun ligimizde de çok faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Cüneyt Çakır, gol çizgisi teknolojisinin de çok faydalı olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Çakır, kendisinin ve yardımcılarının isminin bir sokağa, caddeye verilmesinin konuşulduğunun hatırlatılması üzerine, karşılık beklemeden bu işi yaptıklarını belirterek, "Tabii ki takdir edilirse bizi mutlu ve gururlu kılar" dedi.

Turnuvada aldıkları paralarla ilgili haberlerin yapılmasının sorulması üzerine Cüneyt Çakır, "Biz hakemliğe aşığız. Futbolu çok seviyoruz. Sonuna kadar da böyle kalacak bu. O insanlar istedikleri kadar, istedikleri müddetçe o haberleri yapmaya devam etsinler. Bu herkesin sonuçta bakış açısıdır. Futbolu ne kadar sevdiğiyle alakalı bir durumdur. Bu yaşadığımız şeylerin para ile ölçülmesi imkansız. Onlar bunu anlamayacak hiçbir zaman" diye konuştu.

 

Duran ve Ongun'un görüşleri

 

Bahattin Duran ise Dünya Kupası'nda yönettikleri ilk maç olan Brezilya-Meksika maçıyla ilgili şunları söyledi:

"İlk olması açısından çok tatlı bir heyecan vardı. Özellikle sahaya çıktığımızda ısınırken, bir an durdum ben etrafıma baktım 'neredeyim, ne oluyor' onu kanıksadıktan sonra çok güzel bir duygu yaşadık. Duygusal olarak tabii ki maçtan iki gün önce Cüneyt hoca bizle o konuşmayı yaptı. O heyecanı zaten hepimiz yaşıyorduk. Onunla birlikte bir kat daha yaşadık. Ondan sonraki günde maçtan bir gün önce her iki takımı da incelediğimiz çok uzunca bir toplantı yaptık. Maça o şekilde hazırlandık."

Bahattin Duran, birbirlerini eşlerinden fazla gördüklerini, artık bir aile gibi olduklarını anlattı.

Tarık Ongun da birlikte 100'ün üzerinde maç yönettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız olmasından dolayı ayrıca bir heyecan duyduk. Ancak her sporda olduğu gibi maça başladığınız zaman ilk birkaç dakikanın sonunda o heyecanı üzerinizden atıyorsunuz. Ondan sonrası, konsantre olmak, birlikte çalışmak, 90 dakikaya her şeyinizi vermekle alakalı. Biz de onu yaptık diye düşünüyorum. Cüneyt hocamızın liderliğinde gayet güzel bir ekip çalışması sergiledik."

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