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Spor

Cüneyt Çakır Euro 2012'ye hazır!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak olan Cüneyt Çakır, hazırlıklarını tamamladı

04 Haziran 2012 12:32

Yaklaşık 1 haftalık kampını tamamlayan Çakır, 8 Haziran'da başlayacak şampiyona için yarın Polonya'ya uçacak.
 
Ukrayna ve Polonya'nın ortaklaşa düzenledikleri Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak olan Cüneyt Çakır, hazırlıklarını tamamladı.

Tarihi bir başarı göstererek şampiyonada görev alacak 12 Avrupalı hakemden biri olmayı başaran ve 16 yıl aradan sonra bu büyük organizasyonda maç yönetecek ilk Türk hakemi olan Çakır, 1 haftadır İstanbul'da kamptaydı.

Çalışmalarını tamamlayan Çakır, yardımcı hakemler ve ilave yardımcı hakemlerle birlikte yarın saat 12.20'da Polonya'ya uçacak.

Yaklaşık 1 hafta boyunca Riva'daki TFF tesislerinde kampta olan Çakır'a kondisyoner Ali Kızılet, mentor olarak Oğuz Sarvan ve Turgay Biçer eşlik etti.

Cüneyt Çakır ayrıca A Milli Takım'la EURO 2000 heyecanı yaşayan eski A Milli Takım teknik direktörü Mustafa Denizli ile bir araya gelerek, kendisinin deneyimleri hakkında görüş alışverişi yaptı.

Maçları yönetecek hakemin ülkesinden, kendisine yardımcı olacak 5 hakem daha belirleyen UEFA, FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'u görevlendirdi. FIFA kokartlı hakemler Bülent Yıldırım ve Hüseyin Göçek de EURO 2012'de kale çizgilerinde görev alacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy da yedek yardımcı hakem olarak olası bir sakatlanma ve aksilik durumunda görev alması için atandı.

Toplam 2 ülkede 8 şehirde yapılacak 2012 Avrupa Şampiyonası, 8 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz 2012'de sona erecek.

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