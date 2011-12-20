Cüneyt Çakır Euro 2012'de düdük çalacak

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4 yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görev alacak 12 Avrupalı hakemden biri olmayı başaran Cüneyt Çakır, aynı zamanda 16 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası’nda maç yönetecek ilk Türk hakemi olacak.Son olarak 1996 yılında İngiltere'de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Ahmet Çakar, Romanya-İspanya maçını yönetmişti.Haziran 2011'de UEFA tarafından en üst kategori olan Elit Kategoriye yükseltilerek Avrupa'nın en iyi 23 hakemi arasında yer alan Cüneyt Çakır, hakemliğe 1994 yılında başladı. 2001 yılında Üst Klasman Hakem olarak Spor Toto Süper Lig'de düdük çalmaya başlayan Çakır, 2006'da FIFA kokartı taktı.2007'deki U19 Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan Çakır, 2009'daki U21 Avrupa Şampiyonası yarı final ve Nisan 2010'da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçı yönetme başarısı gösterdi. Cüneyt Çakır, 2010-2011 sezonunda 4'ü milli maç, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 11 uluslararası maç yönetti.Cüneyt Çakır, ayrıca Ağustos’ta Kolombiya'da yapılan U20 Dünya Şampiyonası'nda görev aldı. Çakır, şampiyonada aralarında turnuvanın açılış maçı ve yarı final maçı da olmak üzere toplam 5 maçta düdük çaldı.