Cüneyt Çakır, en iyi hakem unvanını kaybetti

Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, hakemliği bırakma kararı alan Deniz Çoban'a her zaman destek olduklarını belirtirken, şu anda sezonun en iyi hakeminin Deniz Ateş Bitnel olduğunu açıkladı. Müftüoğlu, Bitnel'in aldığı puanlarla Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi tecrübeli isimleri geride bıraktığını ifade etti.

Müftüoğlu, Spor Toto Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşu lig tv'de katıldığı programda, 28 Eylül'de yapılan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından canlı yayına katılarak hatalı kararlarından dolayı özür dileyen, iki gün sonra da hakemliği bırakan Deniz Çoban'la ilgili değerlendirme yaptı.

"Deniz Çoban'ı üç kez aradım, telefonunu açmadı"

Deniz Çoban'ı maçtan sonra üç kez aradığını aktaran MHK Başkanı Müftüoğlu, "Kendisi telefonuma bakmadı. Kendi tercihidir. Maç bitiminde kararını vermişti. Ben de saygı duydum. Deniz, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bazı talihsizlikler yaşadı. Bu yıl da iyi bir performans yakalama dönemindeydi. Ailesiyle oturmuş ve kararını vermiş. Deniz ile ilgili olumsuz bir şey söylemedik. Aksine arkasında durduk" diye konuştu.

Deniz Çoban'ın karşılaşmanın ardından özür dilemesinin yanlış olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, "Deniz yanlış yaptı. Hakemler her zaman hata yapabilir ama çıkıp da kamuoyunun önünde özür dilemesi doğru değildi. Deniz'in yaptığı hareket UEFA nezdinde kötü bir izlenim verir. Bu noktada biz kendisini eleştirdik. İnsani olarak hatalı olduğunu söyleyebilirsiniz, bunda sorun yok" ifadelerini kullandı.

"Atamaları Bünyamin Gezer'le birlikte yapıyoruz"

Kuddusi Müftüoğlu, atamaları beraber yaptıkları MHK üyesi Bünyamin Gezer ile özenli davrandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hakemin son 2 maçtaki performansına bakıyoruz. Tüm maçları pozisyon pozisyon izliyoruz ve formda hakemlere görev veriyoruz. Prensiplerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Bir hakemin ayda 2 maç yönetmesini istiyoruz. Çünkü iki hafta üst üste maç yönetince yıpranıyor. Hakemlerimizle sürekli konuşuyoruz. Her hakem maçlardan sonra performansıyla ilgili beni arıyor. Kendisine beğendiğim veya beğenmediğim yerleri söylüyorum."

"Genç hakemlerimiz daha başarılı"

MHK Başkanı Müftüoğlu, genç hakemlerin daha başarılı bir performans ortaya koyduğunu belirtti. Ligin ilk 7 haftalık bölümündeki gözlemci raporlarından bahseden Müftüoğlu, ortaya çıkan tabloyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sezonun ilk 7 haftasında gözlemci notları, geçen 2 sezona göre daha düşük. Bunun nedeni gözlemcilerle konuşup daha titiz davranmalarını istememizdir. İlk 7 haftadaki gözlemci notlarının ortalamasına bakıldığında 35 yaş altı hakemlerimizin notları, 35 yaş üstü hakemlerimize göre daha yukarıda. Yapılan siyah, beyaz hataların yüzde 86'sını 35 yaş üstü hakemler yapmış. Genç hakem arkadaşlarımızın görev alması devam edecek. Bunu cesaretle yapacağız."

Kuddusi Müftüoğlu, şu anda sezonun en formda hakeminin, Deniz Ateş Bitnel olarak göründüğünü kaydetti.

İstanbul bölgesi hakemi olan Deniz Ateş Bitnel'in esas mesleği eğitim. 33 yaşındaki hakem bu sezon süper lig'de 4 maç yönetti.

Deniz Ateş Bitnel'in bu sezon yönettiği Süper Lig maçları

Eskişehirspor-Beşiktaş: 1-2

Osmanlıspor-Trabzonspor: 3-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-1

Eskişehirspor-Medicana Sivasspor: 4-2