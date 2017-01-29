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Spor

Cüneyt Çakır, Dünyanın En İyi Hakemleri listesinde!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından hazırlanan listede Cüneyt Çakır 28 puan aldı

29 Ocak 2017 00:32

Dünyanın En İyi Hakemleri listesi, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Listenin başında İngiltere Federasyonu'ndan 141 puanla Mark Clattenburg yer alırken, FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada kendine yer buldu. IFFHS tarafından açıklanan listenin ilk 10 sırasında yer alan isimler şöyle:

1- Mark Clattenburg (İngiltere): 141 puan

2- Nicola Rizzoli (İtalya): 65 Puan

3- Viktor Kassa (Macaristan): 55 Puan

4- Jonas Eriksson (İsveç): 43 Puan

5- Cuneyt Cakir (Türkiye): 28 Puan

5- Björn Kuipers (Hollanda): 28 Puan

7- Felix Brych (Almanya): 26 Puan

8- Martin Atkinson (İngiltere): 20 Puan

9- Damir Skomina (Slovenya): 19 Puan

10- Nestor Pitana (Arjantin): 14 Puan

 

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