Cüneyt Çakır, dev maça damgasını vurdu

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih'i konuk etti. Münih'in üstün bir futbol sergilediği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle bitti ve Real Madrid finale yükselen takım oldu.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Kimmich'in ortasında Marcelo ceza sahasında topa elle müdahale etti. Cüneyt Çakır net penaltıyı vermedi. Bayern Münih cephesi ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi.

İkinci yarının hemen başında Bayern kalecisi kendisine gönderilen topu inanılmaz bir şekilde kaçırdı, Benzema topu ağlara gönderdi ve Real Madrid maçta 2-1 öne geçti. 45+1. dakikada Kimmich'in ortasında Marcelo ceza sahasında topa elle müdahale etti. Cüneyt Çakır net penaltıyı vermedi. Bayern Münih cephesi ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi.

İşte o pozisyon;