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Spor

Cüneyt Çakır Cezayir - Rusya maçını yönetecek

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, Brezilya - Meksika maçının ardından Cezayir - Rusya maçında da düdük çalacak

25 Haziran 2014 01:44

2014 Dünya Kupası'nda FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Brezilya - Meksika maçından sonra yöneteceği ikinci maç Cezayir - Rusya oldu.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Cüneyt Çakır, 2014 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Cezayir ile Rusya arasında yapılacak maçı yönetecek.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki Çakır, 26 Haziran Perşembe günü TSİ 23.00'te Curitiba kentindeki Baixada Arena'da Cezayir ile Rusya arasındaki H Grubu maçında görev yapacak.

Daha önce Brezilya ile Meksika arasındaki A Grubu karşılaşmasında düdük çalan Çakır, 1974'te Almanya'da düzenlenen turnuvada maç yöneten Doğan Babacan'ın ardından Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk Türk hakem olmuştu.

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