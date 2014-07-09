Cüneyt Çakır çalacak, Hollanda ve Arjantin final için oynayacak

2014 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci finalisti belirleyecek yarı final maçında, Hollanda ile Arjantin 9 Haziran Çarşamba günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Sao Paulo Arena'da TSİ 23.00'te oynanacak yarı final karşılaşmasında Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İsveç'ten Jonas Eriksson üstlenecek.

2014 Dünya Kupası'nda daha önce grup aşamasında Brezilya-Meksika ve Cezayir-Rusya maçlarını yöneten Cüneyt Çakır, yarı finaldeki Hollanda-Arjantin karşılaşmasında görev yapacak.

İlk Dünya Kupası yanı final maçı

Çakır, 2012 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2012) yönettiği yarı finalin ardından milli takım müsabakaları seviyesinde ilk kez Dünya Kupası yarı finalinde maç yönetecek.

Daha önce FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final yöneten Çakır, EURO 2012'nin yanı sıra FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaller yönetmiş, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde dördüncü hakemlik yapmıştı.

Cüneyt Çakır ayrıca Doğan Babacan'ın 1974'teki katılımından 40 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk Türk hakem olmuştu.

Arjantin'de Di Maria yok

Arjantin'de teknik direktör Alejandro Sabella, Hollanda maçında sakatlığı bulunan Angel Di Maria'dan yararlanamayacak.

Belçika karşısındaki çeyrek final mücadelesinde, sağ uyluk adalesinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen takımın en önemli kozlarından Di Maria, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

De Jong'un oynaması zor

Hollanda'da zorlu karşılaşma öncesi en önemli eksik olarak orta sahada görev yapan Nigel de Jong göze çarpıyor.

Meksika karşısındaki ikinci tur mücadelesinde sakatlanan ve turnuvanın kalanında oynayamayacağı açıklanan de Jong'un mücadelede forma giymesi zor gözüküyor.

"Portakallar"da antrenman sırasında sakatlık yaşayarak ikinci turdaki Meksika ve çeyrek finaldeki Belçika maçlarını kaçıran Leroy Fer'in durumu belirsiz. Hafif sakatlığı bulunan savunmacı Ron Vlaar ise teknik direktör Louis van Gaal'in görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

İki süperstar Messi ve Robben

Hollanda ile Arjantin arasındaki kritik karşılaşmada gözler, iki takımın yıldız isimleri Arjen Robben ve Lionel Messi'nin üzerinde olacak.

Bayern Münih'te forma giyen Hollanda'nın 30 yaşındaki başarılı futbolcusu Robben ile Barcelona'nın 27 yaşındaki yıldızı Messi, Dünya Kupası yarı finalinde takımlarının en önemli kozları konumunda.

Milli takımlarda yeterli katkıyı sağlayamamasından dolayı eleştirilere maruz kalan Messi, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla Arjantin'i yarı finale kadar taşımayı başardı. Ancak Messi, Hollanda mücadelesinde takımdaki en önemli yardımcısı durumundaki Di Maria'nın desteğinden yoksun kalacak.

Hollanda'da ise Robben'in yarı finale kadar gösterdiği performans, takımın başarısında önemli rol oynadı.

Bayern Münih'teki performansını milli takıma da yansıtan Robben'in turnuva sırasındaki "Brezilya'ya tatil yapmaya gelmedik" şeklindeki açıklaması, Hollanda'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu ne derecede istediğinin göstergesi oldu. "Portakallar"da Robin van Persie ve Wesley Sneijder'in Robben'e sağlayacağı katkı, yarı final maçında Hollanda için kritik öneme sahip.

Yarı finale nasıl geldiler?

B Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Hollanda, Şili'nin önünde lider olarak adını ikinci tura yazdırdı.

Grupta son şampiyon İspanya'yı 5-1, Avustralya'yı 3-2 ve Şili'yi 2-0 mağlup eden "Portakallar", ikinci turda Meksika'yı 2-1'lik skorla eledi.

En golcü isimler Robben ve Van Persie

Çeyrek finalde normal süresi 0-0 biten karşılaşmada, Kosta Rika'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Hollanda, şu ana kadar 12 gol atıp, 4 gol yedi.

Hollanda'nın turnuvadaki en golcü oyuncuları, 3'er golle Arjen Robben ve Robin van Persie oldu.



F Grubu'nda 3'te 3 yaparak 9 puan toplayan Arjantin, Nijerya'nın önünde lider olarak ikinci tura yükseldi.

Grupta Bosna Hersek'i 2-1, İran'ı 1-0 ve Nijerya'yı 3-2 yenen Güney Amerika temsilcisi, ikinci turda İsviçre'yi uzatmalarda 1-0, çeyrek finalde de Belçika'yı 1-0'lık skorla geçti.

Arjantin'in en golcüsü Messi

8 gol atıp 3 gol yiyen Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, kaydettiği 4 golle takımının başarısında önemli rol oynadı.

Hollanda-Arjantin maçının galibi, Brezilya ile Almanya arasında oynanacak diğer yarı final mücadelesinin kazananıyla 13 Temmuz Pazar günü finalde karşılaşacak. Yarı finalde kaybeden taraflar ise 12 Temmuz Cumartesi günü üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.