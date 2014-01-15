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Spor

Cüneyt Çakır, Brezilya'daki Dünya Kupası'nda düdük çalacak

Türkiye A Milli Takımı Dünya Kupası biletini kapamasa da hakem Cüneyt Çakır Brezilya'da düdük çalacak

15 Ocak 2014 14:02

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı hakemi olma yolunda ilerleyen Cüneyt Çakır, 2 yardımcısıyla birlikte Dünya Kupası finallerinde görev yapacak.

A Milli Takım’ın bilet alamadığı Brezilya'da yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte görev yapacak olan Çakır, Dünya Kupası finallerinde maç yöneten 2. Türk hakemi olacak. Bu başarıyı gösteren ilk isim Doğan Babacan olmuş ancak aradan geçen 40 yılda başka hiçbir Türk hakemi Dünya Kupası'nda görev almayı başaramamıştı.

 

En genç avrupalı hakem

 

FIFA, Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda düdük çalacak 25 hakem üçlüsünü açıkladı. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda görev alacak 25 hakem arasında yer aldı. Brezilya'da Cüneyt Çakır'ın yanı sıra yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun görev alacak.

Cüneyt Çakır, 25 hakem arasındaki en genç 3. isim. Avrupalı hakemler arasında ise en genç isim Cüneyt Çakır.

Jim Boyce başkanlığında yapılan FIFA Hakemler Kurulu'nun Zürih'te yapılan toplantısında, 43 farklı ülkeden 25 hakem üçlüsü ve ilave olarak 8 ikili hakem görevlendirildi.

Dünya Kupası'nda Asya'dan (AFC) 4, Afrika'dan (CAF) 3, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den (CONCACAF) 3, Güney Amerika'dan (CONMEBOL) 5, Okyanusya'dan (OFC) 1 ve Avrupa'dan (UEFA) 9 hakem yer alacak.

 

40 yıl sonra Dünya Kupası'nda Türk hakem

 

2014 FIFA Dünya Kupası'nda 40 yıl sonra bir Türk hakem görev yapacak. FIFA'nın Brezilya'da yapılacak 2014 Dünya Kupası'nda görev verdiği hakem Cüneyt Çakır, 1974'teki Dünya Kupası'nda görev alan ilk Türk hakem Doğan Babacan'dan 40 yıl sonra bu kupada düdük çalacak.

 

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