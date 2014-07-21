Cüneyt Çakır, Başbakan'a Brezilya-Meksika maçı formasını hediye etti

2014 Dünya Kupası'nda göre yapan Cüneyt Çakır, Başbakan Tayyip Erdoğan'a, Dünya Kupası'nda yönettiği Brezilya-Meksika maçının formasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapan hakem Cüneyt Çakır'ı kabul etti.

Başbakan Erdoğan, 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılarak Türkiye'yi temsil eden ilk Türk Hakem Cüneyt Çakır ile Başbakanlık Merkez Bina'da biraraya geldi.

Kabulün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cüneyt Çakır, Başbakan Erdoğan'ın, insanlığın zor günler geçirdiği ve yoğun temposunun olduğu bir dönemde kendilerini kabul etmesini gurur verici olarak bulduklarını söyledi.

Çakır, Milli Takım'ın olmadığı bir Dünya Kupası'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini ve orada temsil görevini en iyi şekilde yerine getirdiklerine inandığını belirterek, "Çok başarılı turnuva geçirdik. Bizim için en önemli şey, Türk hakemliğinin başarısını kalıcı kılmak" diye konuştu.

Kabulde, Başbakan Erdoğan ile çok keyifli bir futbol sohbeti yaptıklarını ifade ederek, "Sayın Başbakanımıza 40 yıl aradan sonra, Dünya Kupası'nda yönettiğimiz ilk maçın, Brezilya-Meksika maçının formasını hediye ettik. Güzel ve keyifli sohbetti bizim için" şeklinde konuştu.

Çakır, bir gazetecinin, "Sayın Başbakan sizin için 'iftihar ediyorum' demişti bir açıklamasında. Oradaki performansınızla ilgili değerlendirme yaptı mı?" şeklindeki soru üzerine de "Tabii Sayın Başbakanımız birçok müsabakayı zaman buldukça seyretmiş, bizim müsabakalarımız da dahil olmak üzere. Gerçekten onun övgüsünü almak, tabii ki bizim için gururu verici" ifadelerini kullandı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik de hazır bulundu.