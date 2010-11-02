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Spor

CÜNEYT ÇAKIR 2. KEZ DEVLER LİGİ'NDE İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2010 14:56

-CÜNEYT ÇAKIR 2. KEZ DEVLER LİGİ'NDE İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda yarın akşam Chelsea-Spartak Moskova arasında oynanacak maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır Londra'ya gitti. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya giden Cüneyt Çakır, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını yönetecek.  Stamford Bridge Stadyumu'nda yarın akşam oynanacak Chelsea-Spartak Moskova maçında Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını yapacak Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile aynı maçta görev yapacak dördüncü hakem Süleyman Abay ile ilave yardımcı hakemler FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek de Lonrda'ya gitti. 

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