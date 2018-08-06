Cüneyt Arkın'ın oğlundan açıklama: Babamın sağlığı gayet iyi

Sanatçı Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, babasının sağlık durumuna ilişkin olarak, “Endişelenecek bir durum yok” dedi.

NTV’nin haberine göre, KOAH hastası olan ve solunum sıkıntısı nedeniyle Silivri’deki özel bir hastaneye giden Cüneyt Arkın, rutin uygulama doğrultusunda oksijen alıp evine geri döndü. Yoğun bakıma alındığı iddiaları yalanlanan 80 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumu hakkında oğlu Murat Arkın da bir açıklama yaptı.

Murat Arkın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Babamın sağlığı gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok. Dünden bu yana bizleri mesajları ile, duaları ile yalnız bırakmayan sizler vefasınız, dostluksunuz. Sizler bu ülkede hala güzel bir şeyler olabileceğinin en büyük kanıtısınız. Sağ olun…” ifadelerini kullandı.