CUMNURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM AK PARTİ ÜMRANİYE İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardında Ümraniye\'ye geçen Erdoğan ve Yıldırım kısa birer konuşma yaptıktan sonra, Ak Parti Ümraniye ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da ziyarete katıldı. Erdoğan burada yaklaşık bir saat kaldıktan sonra ayrıldı. Çevrede bulunanlar Erdoğan sevgi gösterisinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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- İlçe Başkanlığı\'ndan görüntüler

- Erdoğan\'ın çıkışı

- Yıldırım\'ın çıkışı

- Detaylar

