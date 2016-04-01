Cumhuriyet’ten ‘yumruklu saldırı’ iddiasına yalanlama

Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı MİT TIR’ları davasını takip eden Cumhuriyet gazetesi haber koordinatörlerinden Murat Sabuncu, Sabah gazetesi muhabiri Dilek Yaman’ı darp ettiği iddialarını yalandı. Sabuncu, iddiayı ortaya atanlara “Havuz provokatörleri yalanlar zincirine beni de ekledi” derken “hani yumruk, darp; yüzlerce insanın önünde?” diye sordu.

Sabuncu, iddialardan sonra gazeteyi arayıp ölüm tehdidinde bulunanların oludğunu söylerken “Sizlerden korkan sizin gibi olsun” dedi.

Haberdar'a yaptığı açıklamada, "Bırakın bir kadına yumruk atmayı el kaldırımıyım" diyen Sabuncu; "Orada 300-400 kişilik bir yerden bahsediyoruz. Herkesin orada olduğu. Avukatlar izleyicilerin dışında güvenlik var, polisler var orada. Bırakın bir kadına yumruk atmayı el kaldırır mıyım? Böyle bişey olabilir mi. Adliyede kadına yumruk atmak ne demek ya?" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet’ten gazeteci Ceyda Karan da Sabuncu’nun kadınlara karşı kibar birisi olduğunu söylerken “Attığınız çamur, suratınıza patlar… Provokatörlerinizle çekip gidin…” dedi.

Sabuncu’nun iddiaya karşı Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle: