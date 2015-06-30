Cumhuriyet'ten vekillere çağrı: Hesap verebilir bir siyaset için malvarlıklarınızı açıklayın

Cumhuriyet gazetesi milletvekillerine seslenerek, "Dürüst ve hesap verebilir bir siyaset için tüm milletvekillerini malvarlıkları konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD'deki Başkanlık seçiminin örnek gösterildiği çağrının tam metni şöyle:

Amerika’da 2016 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton’a karşı aday olan Cumhuriyetçi Parti aday adayı Hewlett-Packard’ın eski CEO’su Carly Fiorina’nın 59 milyon dolarlık serveti, ABD tarihindeki en zengin aday aday olduğunu ortaya çıkarmıştı.

ABD ve gelişmiş ülkelerde seçim yarışına giren adayların mal varlığını açıklaması, hem seçmenler açısından hem de ülke demokrasisine katkısı bakımından azımsanamayacak demokratik özgüvene tekabül ediyor. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 7 Haziran seçimlerinde partilere ve adaylara yaptığı çağrıya ise Türkiye’den sadece 34 aday katkı sunarken, bunlardan ancak 19’u meclise girmeyi başarabilmişti. TBMM’de geçtiğimiz yasama dönemlerinde yolsuzluklara karışan vekillerin haksız kazanç elde ettiği iddiası, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında 4 eski bakanın da elde ettiği gelirlere ilişkin iddialar yolsuzluk iddialarından arındırılmış bir meclisin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Çağrımızdır; Cumhuriyet olarak, temiz toplum, temiz meclis, temiz siyaset kampanyamızla, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin çağrısına katkı sunan 34 vekilin dışında, mecliste temsil gücünü elde eden vekillerin de bu çabaya ortak olmaları adına, temiz toplum, temiz siyaset, dürüst yönetişim ilkeleriyle sorumlu hareket etmelerini beklemek, biz seçmenlerin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla başlattığımız şeffaflık kampanyası ile, yasama görevinin başlangıcında ve bitişinde malvarlıklarını açıklayan milletvekilleri, hem TBMM’nin saygınlığına gölge düşürenlerin teşhir edilmesini sağlayacak, hem de toplumda ‘Temiz siyaset mümkün’ anlayışının yeniden hayat bulmasını sağlayacaklarını düşünüyoruz. Cumhuriyet olarak çağrımızın takipçisi olacak ve malvarlıklarını açıklayan vekillerin isimlerini kamuouyuyla paylaşacağız.