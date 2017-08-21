Cumhuriyet'ten Hayati Yazıcı'ya: Hakaret yerine sorularımıza yanıt ver!

Oğlunun iş ilişkilerini 'FETÖ' ile irtibatlı diyerek haber yapan Cumhuriyet gazetesine, "İsmi dışında hiçbir kutsalı olmayan bir gazetenin bugün şahsımı hedef alarak kurguladığı haber tamamen yalandır ve kasıtlı bir iftiradır" sözleriyle yanıt veren AKP'li Hayati Yazıcı'ya Cumhuriyet gazetesi, "Hakaret yerine haberde yer alan bilgi ve belgelere yanıt ver" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet, AKP’nin güçlü ismi Hayati Yazıcı’nın oğlunun iş ilişkilerini haber yapmış, Mustafa Yazıcı’nın iş ortağının 'FETÖ' ile olan bağlantılarını “İşte siyasi ayak” iddiasıyla manşetinden duyurmuştu.

Cumhuriyet, Hayati Yazıcı'ya sorduğu sorular şöyle:

Neresi iftira neresi kurgu?

Haberimizde yer alan bilgilere- belgelere yanıt vermek yerine hakaret etmeyi tercih eden Hayati Yazıcı’nın yanıt vermesi gereken soruları derledik. İşte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cemaatle mücadelede milat olarak kabul ettiği 17- 25 Aralık’tan sonra yaşanan ve hâlâ yanıt bekleyen sorular:

1 Oğlunuz şirkete ortak değil mi?

Oğlunuz Mustafa Yazıcı, aralarında hemşerilik bağı bulunan ve FETÖ bağlantısı iddianamelere yansıyan işadamı İlhami Yazıcı ile 2014’te İstanbul merkezli bir şirkete ortak oluyor. 10 Haziran 2014 tarihinde 600 bin TL sermaye ile kurulan şirketin sermayesi daha sonra 1 milyon 500 bin TL’ye yükseltiliyor. İstanbul Arnavutköy merkezli üç ortaklı şirket, İstanbul Ticaret Odası’na “Dem Döviz Ticaret Anonim Şirketi” olarak kayıtlı. Oğlunuz Mustafa Yazıcı İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre halen İlhami Yazıcı’yla ortak gözüküyor. 3 yıldır süren bu ortaklığı nasıl değerlendiriyorsunuz?

2 Tanzanya’daki fabrikayı açmadınız mı?

Oğlunuz Mustafa Yazıcı’yla işadamı İlhami Yazıcı, Dem Döviz’i kurmadan sadece 5 gün önce İşadamı İlhami Yazıcı’nın Tanzanya’daki fabrika açılışına dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak katılmadınız mı? Cemaatin en güçlü olduğu kıtalardan Afrika’da Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’da, işadamı İlhami Yazıcı’nın inşaat yapı malzemeleri fabrikasının açılış törenini yapmadınız mı?

3 Oğlunuzun şirketi bu gezi sırasında planlanmış olabilir mi?

Tanzanya gezisinden 5 gün sonra, gezisine katıldığınız işadamıyla oğlunuzun şirket kurması arasında bir bağlantı var mı? Kurulacak şirket bu gezi sırasında konuşuldu mu?

4 Cemaat bağlantısıyla görevden alınan Vali, açılışta değil miydi?

“Afrika’nın İlhan Abisi (Karakıta’nın abisi)” diye bahsedilen İlhami Yazıcı bu açılış için Türkiye’den 80 kişilik bir heyeti Tanzanya’ya götürdü. Bu ekipte, Hayati Yazıcı’yla birlikte açılıştan sadece “13 gün önce” 23 Mayıs 2014’te cemaat bağlantısı şüphesiyle görevden alınan; 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan eski Rize Valisi Nurullah Çakır da bulunuyordu. FETÖ ile ilişkisi nedeniyle görevden alınan Vali’yle aynı karede bulunmaktan rahatsız olmadınız mı? Böyle hassas bir dönemde heyette yer alan isimlere Bakan olarak itiraz edemez miydiniz? Ya da geziyi iptal edemez miydiniz?

5 Çayeli’nde yurdu siz açmadınız mı?

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin kardeşi Ömer Temurci’nin bir dönem yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Çayeli Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Özel Eğitim Hizmetleri Gıda Turizm ve Ticaret A.Ş., Rize Çayeli’nde bir yurt yaptırdı. Yurdun yapımında maddi desteği işadamı İlhami Yazıcı verdi. Yurdun adı da Mustafa Yazıcı/İlhami Yazıcı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’ydu. Bu yurdun açılışını siz yapmadınız mı?

6 Yurt, 15 Temmuz’dan sonra cemaat bağlantısı nedeniyle kapatılmadı mı?

Açılışını yaptığınız yurt, 15 Temmuz’un ardından 23 Temmuz 2016 tarihli 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı KHK ile kapatıldı. Ağustos 2016’da da Kredi Yurtlar Kurumu’na devredildi. FETÖ bağlantısı nedeniyle yurt kapatılınca ne hissetiniz?

7 Yurdun verildiği eğitim şirketi, 15 Temmuz’dan sonra ticaret sicilinden silinmedi mi?

15 Temmuz’un ardından Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası, 11 Kasım 2016 tarihli toplantısında, İlhami Yazıcı’nın maddi desteğiyle yurt yaptırdığı Çayeli Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Özel Eğitim Hizmetleri Gıda Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin oda kaydının resen silinmesine oybirliği ile karar verdi.

8 AKP İstanbul İl Başkanı’nın kardeşi için devreye girdiniz mi?

Ömer Temurci 15 Temmuz sonrası FETÖ bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı. O dönem yerel basında çıkan bilgilere göre Ömer Temurci gözaltına alındıktan hemen sonra iki üst düzey yetkilinin soruşturmaya müdahale ettiği iddia edildi. İddialar arasında sizin de isminiz geçti. Kısa bir süre sonra Temurci tahliye edildi. AKP İstanbul İl Başkanı’nın kardeşi için devreye girdiniz mi?

9 İlhami Yazıcı’nın ismi FETÖ iddianamesinde geçmiyor mu?

Cumhuriyet’te değil, yandaş basında yer alan haberlere göre FETÖ’nün himmet planlaması Uşak’taki soruşturmada deşifre olmuş. FETÖ’nün kurulması, işleyişi ve yönetim mekanizmalarının yanı sıra 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle ilgili bilgilerinin de yer aldığı iddianamede, örgütün MİT ve bürokrasi imamı olan Hazım Sesli’nin işadamlarını gruplara ayırdığı ve her grup için ayrı bir günde sabah ve akşam toplantılar düzenlediği ortaya çıkmış. FETÖ imamı Sesli’den ele geçirilen belgelerdeki ünlü isimlerin himmet listesine göre, işadamı İlhami Yazıcı’nın ismi İstanbul’da yapılan Çarşamba Himmet toplantılarının birinci ismi olarak kayda geçmiş. İlhami Yazıcı’nın ismini iddianamede görünce ne düşündünüz?

10 Paralel yapıyla ilgili o açıklamayı yapmadınız mı?

Şimdi ne düşünüyorsunuz? 25 Ocak 2014’te Gümrük ve Ticaret Bakanı iken, “Bir paralel yapının olduğuna inanıyor musunuz” sorusuna, “Devletin yönetim şeması içerisinde belki bazı kişilerin paralel uygulamalar içerisine girdiklerini söyleyenler var, bunlar söylenebilir. Bunların bir paralel devlet şeklinde düşünülmesinin çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Devletin şeması içerisinde yaşananları dikkate aldığımız zaman paralel uygulamalara gidildiği yönünde iddialar var. Bunların kanıtları ile belgeler ile ortaya çıkması lazım’’ yanıtı verdiniz. Erdoğan’ın söylemlerine karşılık verilen bu yanıt o dönem tartışma yarattı. Hâlâ aynı fikirde misiniz?