Cumhuriyet'ten baskılara 'beyaz' protesto

Cumhuriyet gazetesi hükümetin basına karşı olan tutumunu protesto etmek için dün boş sayfayla çıktı







Cumhuriyet Gazetesi hükümetin sansür girişimlerine ilginç bir tepki gösterdi. Bembeyaz bir kapakla çıkan gazete 'iktidarın medyayı boykot çağrıları geçmiş dönemlerin dikta özlemlerini hatırlatıyor' üst başlığını kullandı. Gazete, kapakta ise sadece 'Biz susarsak kim konuşacak?' başlıklı tek sütun bir yazıya yer verdi.



'Gazetemizin bugünkü beyazlığı çoğu kişiyi şaşırtacaktır" diye başlayan yazıda Türkiye tarihinde basına saldırı kampanyaları anımsatılarak, Demokrat Parti döneminde artan sansür nedeniyle gazetelerin belli bölümlerinin ve sayfalarının kimi zaman okurun karşısına bembayaz çıktığı hatırlatıldı.



Yazıda; "Bu gidiş gidiş değildir. Özgür medyaya karşı harp süreci öyle bir aşamaya ulaşmıştır ki Cumhuriyet bu vahim gerçeğin altını tarihsel bir uyarıyla çizmeyi yalnız gazetemiz adına değil, tüm Türkiye'nin varoluşu açısından kaçınılmaz görüyor" deniliyor.



Yazıda ayrıca,şu ifadelere yer veriliyor: "AKP elindeki devlet olanaklarını pervasızca kullanıyor, kendinden yana medya oluşturmak için gazete, televizyon satın alıyor, kendinden yana olmayan medyaya vergi cezaları uygulamaya yöneliyor, karşıt bellediği yazar ve gazetecilere asılsız suçlamalarla soruşturmalar açtırarak basındaki muhalefeti sindirmeye çalışıyor; bu yolda bir geniş saldırı cephesi oluşturmuş durumdadır. Tüm kamuoyunu uyarmak için herkese soruyoruz: Biz susarsak...Kim konuşacak?..."



