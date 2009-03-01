Cumhuriyet'ten baskılara 'beyaz' protesto

Cumhuriyet gazetesi basına yönelik baskıları protesto etmek için tarihinde ilk defa 4 sayfasını beyaz çıkartacak.



1924 yılında kurulan Cumhuriyet gazetesi tarihinde ilk defa 4 sayfasını beyaz çıkartacak.



Son günlerde basına yönelik saldırıların, tehditlerin ve baskıların artmasını protesto etmek için Cumhuriyet gazetesi ilk iki ve son iki sayfasını bembeyaz çıkarma kararı aldı. Vatan'ın haberine göre, bu protesto kampanyası çerçevesinde gazetenin 4 sayfasının beyaz çıkmasına karar verildi. Bu tepkinin nedenleri başyazıda açıklanacak.



Gazete yönetimi gelen tepkilere göre kampanyanın ikinci bölümünü de hayata geçirmeyi düşünüyor. İkinci kampanya olarak da yazarların yazı yazmaması değerlendiriliyor.