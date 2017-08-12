Cumhuriyet'ten açıklama; Nuray Mert'in yazılarına neden son verildi?

Cumhuriyet gazetesinin İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, evrim teorisine karşı yazısı ile "müftülere nikâh yetkisinin yaşam tarzı dayatması olmadığı" yolundaki yazılarıyla tepki çeken Nuray Mert'e köşesine son verildiği kararı iletirken neler söylediğini açıkladı. Erinç, Mert'e "Gazetemiz için ilkeler bağlayıcıdır ve yayın çizgisinin bu ilkeler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak bizlerin görevidir” dedi.

Cumhuriyet’i yayımlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayın Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, 9 Ağustos Çarşamba günü yazar Nuray Mert’e telefonla ulaşarak “teşekkür etti” ve yolların ayrıldığı kararını iletti.

Erinç bu telefon konuşmasında şunları söyledi:

“Geldiğimiz noktada şirket yönetimi olarak, ayrıca tutuklu yöneticilerimizi de bilgilendirerek size teşekkür etme kararı aldık. Cumhuriyet’in yayın çizgisini belirleyen ilkelerde ‘Cumhuriyet ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığı ile çalışacaktır’ denmekte ve hemen ardından ‘Cumhuriyet, Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı aydınlanma yolunda, aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağıımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösterecektir’ cümlesi eklenmektedir. Gazetemiz için bu ilkeler bağlayıcıdır ve yayın çizgisinin bu ilkeler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak bizlerin görevidir. Dilerseniz cuma günü köşenizde son yazınızı yayımlayabilirsiniz.”