Cumhuriyet'ten 1 Eylül çağrısı: Barışa el ver, savaşa son ver!

Cumhuriyet gazetesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla, son dönemde artan saldırı ve çatışmaları hatırlatarak, "Barışa el ver, savaşa son ver!" çağrısı yaptı.

Gazetenin bugünkü nüshasında (1 Eylül 2015) "Barış için el verin" başlığıyla çıkan manşetin tamamı barış çağrısına ayrılmış. Bülent Ortaçgil, Yaşar Miraç gibi usta yazarlar barış için yazdı.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

2. Dünya Savaşı’nın başladığı tarih olan 1 Eylül, “Dünya Barış Günü” olarak kutlanıyor. Bugün dünyanın her bir köşesinde, “Bir daha savaş olmasın” talebi dillendiriliyor. Türkiye de Dünya Barış Günü’nü hem sınırlarının ardında ve hem sınırları içinde can alan, can yakan çatışmaların gölgesinde karşılıyor.

Herkes ‘Barış’ı haykıracak

Neredeyse her gün gelen ölüm haberlerinin ardından cenazelerde hep aynı çığlık duyuluyor: “Artık yeter!” Cumhuriyet, Dünya Barış Günü’nü sanatçıların savaş karşıtı eserleriyle karşılarken, ilk insanın duvara kazıdığı ellerden bugüne aynı çağrıyı yineliyor: “Barışa el ver, savaşa son ver!”

