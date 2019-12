Cumhuriyet'te İlhan Selçuk'tan sonra neler olacak?

Selin ONGUN - T24

‘İlhan Selçuk’tan sonra vakıfta kimse imtiyaz sahibi olmayacak’

İlhan Selçuk: Benden sonrasını düşünün, yoksa sizi parçalarlar

'İlhan Selçuk'tan sonra tek karar alma mekanizması kalkıyor'

'Ben inan Kıraç'ın gelmesi için vakıf yönetiminden ayrıldım'

'Okur Balbay’ın görevden alınmasını kuşkuyla karşıladı ama…’



‘Balbay, görevden alınma kararının zamanlamasına gönül koydu’

'Darbe günlüklerinin Nokta’da yayımlanması sivil darbe hukukuna hizmet’

'Balbay’ın notlarını yayımlamanın gazetecilik olduğunu düşünmüyorum’



'Ben Hikmet Çetinkaya gibi düşünmüyorum'



'Diğer gazetelerde yoktur; biz her an birbirimizle kavga ederiz’

'Ergenekon’la ilgili olarak gazetede oturup kavga etmiyoruz’

‘Normal koşullarda okur Tuna Kiremitçi ve Kürşat Başar’a tepki göstermezdi’

'Okurumuz da darmadağınık, biz de darmadağınığız, yönetim boşluğu içindeyiz'

Cumhuriyet belgeselinde Uğur Mumcu’ya neden atıf yoktu?

'Serdar Turgut elmayla armudu toplarken karıştırıyor’



‘Kaliteli bir gazetecilik yapamıyoruz’

'Fethullah Gülen için Amerika’daki sümüklü demem, diyeni de yargılamam’

İlhan Selçuk’a kafa tutan biri Cumhuriyet’te kalabilir mi?

'İlhan Selçuk düşünce önderim, ama yönetici olarak çok yanlışları olmuştur’



'Cumhuriyet’e destek diye gelenler Cumhuriyet’i kullandı’

'Cumhuriyet'e para verip 'oğlum müdür olacak' diye tutturan bile oldu'

‘Hasan Cemal’in durumuna düşmek istemezdim’

'Taraf; Fethullah ve Soros kardeşliğinin ürünü, bir misyon, bir atış poligonu'