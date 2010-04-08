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CUMHURİYET'TE BALBAY OPERASYONU

Cumhuriyet gazetesi yönetimi, Ergenekon davası kapsamında 399 gündür tutuklu olarak yargılanan Mustafa Balbay'ı, Ankara Temsilciliği görevinden aldı.

08 Nisan 2010 03:00

 

T24 -  Cumhuriyet gazetesi yönetimi, Ergenekon davası kapsamında 400 gündür tutuklu olarak yargılanan Mustafa Balbay'ı, Ankara Temsilciliği görevinden aldı. Kararın, Ankara Bürosu'ndaki yönetim boşluğunu gidermek amacıyla Balbay ile paylaşılarak alındığı bildirildi. Karar uyarınca Balbay sadece temsilcilik görevini üzerinde bulundurmayacak, ancak yazılarını sürdürecek, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği de devam edecek.


Cumhuriyet Ankara Bürosu'ndaki yeni yapılanmaya ilişkin olarak aldığı bilgiyi teyit ettiren www.t24.com.tr Balbay'ın tutukluluk durumu sona erdikten sonra da köşe yazarı olarak görevine devam edeceğini öğrendi.


Operasyonun, Yayın Kurulu Başkanı ve Cumhuriyet Vakfı adına gazetenin imtiyaz sahibi olan İlhan Selçuk'un devam eden tedavi süreci öncesinde verdiği onayla yapıldığı bildirildi. Selçuk'un da Ankara Bürosu'ndaki yönetim boşluğunun gazetenin haberciliğinde zaafa neden olacak bir süreye ulaşmasını istemediği kaydedildi.


Vakıf Yönetim Kurulu'nun Cumhuriyet Ankara Temsilciliği'ne ilişkin kararını, başta Yayın Kurulu üyeleri olmak üzere gazetenin önde gelen yazarları da uygun buldu. Kararın Mustafa Balbay ile de görüşülerek kesinleştirildiği bildirildi.


Cumhuriyet yönetimi, Ankara Temsilciliği görevi için Başkent'teki gazeteciler arasında bulunan bazı isimler üzerinde duruyor. Görüşmeler tamamlandıktan sonra Mayıs ayı başında göreve başlaması planlanan Ankara Temsilcisi'nin kim olacağının açıklanacağı kaydedildi.

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