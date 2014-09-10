Cumhuriyet'in yeni genel yayın yönetmeni Utku Çakırözer oldu

Cumhuriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni, Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer oldu.



Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, kararı twitter adresinden açıkladı.

Utku Çakırözer kimdir?

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Anadolu Lisesi’nden mezuniyetinin ardından, Bilkent Üniversitesi’nde mühendislik alanında lisans ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans dereceleri sahibi oldu. ABD’de Maryland Üniversitesi Phillip Merrill Gazetecilik Okulu’nda bir yıl interaktif gazetecilik eğitimi aldı.

Gazeteciliğe 1994 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde stajyer olarak adım attı. Kanal 6 ve TRT’deki görevlerinin ardından 1996’da girdiği Milliyet’te sırasıyla siyaset, savunma ve dış politika alanlarında muhabirlik yaptı.



Mesleki bilgi ve deneyimini artırmak için gittiği ABD’de Nisan-Ağustos 2008 tarihleri arasında Los Angeles Times Gazetesi’nde; Eylül 2008-Temmuz 2009 tarihleri arasında da Washington Post Gazetesi’nin multimedya bölümünde çalıştı.



Ağustos 2009’da Akşam Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi olan Çakırözer, 2010 yılı Nisan ayından bu yana da Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürütmektedir. 2006’da Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik Ödülü, 2007’de Nezih Demirkent Gazetecilik Ödülüne layık görülen Utku Çakırözer, Uluslararası alanda da 2008 Daniel Pearl Basın Bursu ve 2009 Humphrey Bursu sahibidir. Çakırözer ayrıca 2012 yılı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Gazetecilik ödülünün de sahibidir. Utku Çakırözer, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Elektrik Mühendisleri Odası üyesidir.