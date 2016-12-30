Cumhuriyet'in tutuklanan çaycısının eşi: Kocamın tek böbreği var ve kaldığı koğuşta üşüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin kantin işletmecisi Şenol Buran'ın eşi Yasemin Baran, kocasının tek böbreğinin olduğunu belirterek Silivri Cezaevi'nde kaldığı tek kişilik koğuşun da çok soğuk olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Yasemin Baran dört buçuk yaşındaki kızlarının her gün babasını sorduğunu belirterek " Adeletin bir an önce yerini bulmasını istiyoruz" dedi. Baran, Eşinin tek kişilik, ufak bir kalorifer peteğinin olduğu odada tutulduğunu ve üşüdüğünü anlattı.

"Petek çok küçük olduğu için yetersiz. Dolayısıyla üşüyor. Ben gördüğümde kat kat giyinmek zorunda kalmıştı. Odada kapının altından soğuk geliyormuş" diyen Baran eşinin doğuştan böbrek hastası olduğunu belirterek "Doktor eşime 'her zaman soğuktan korunacaksın' demişti. Şimdi Silivri'de sağlık sorunu yaşanabilir" diye konuştu.

Şaşkın olduklarını ifade eden Baran şöyle konuştu:

"Hem ben hem de Şenol çok şaşkınız. Üzgünüz. Bir an önce haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Şenol, kendisine destek veren herkese teşekkür ediyor. Yabancı basında bile haber olduğunu öğrenince 'sevinsem mi üzülsem mi bilemedim' dedi. İki çocuğumuz var. Biri 4 buçuk yaşında. Biri dört gün sonra 1 yaşına girecek. Küçük olan farkında değil ama büyük kızımız her gün 'babam nerede, babamı hiç göremeyecek miyim, ne zaman gelecek' diye anneannesine soruyor. Beni üzmek istemediği için sanırım, bana hiçbir şey sormuyor"