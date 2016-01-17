Cumhuriyet’in sitesine sansür mü uygulanıyor?

Cumhuriyet, internet sitesine sansür uygulandığını söylerken, okurlarının siteye nasıl erişebileceklerine dair bir yazı yayımladı.

Cumhuriyet’te yayımlanan yazı şöyle:

Gazetemizin internet sitesi www.cumhuriyet.com.tr’ye yönelik sansür dün de devam etti. Okurlar, yurtdışından ve yurtiçinden telefonla gazetemize ulaşıp siteye erişemediklerini söyledi. Site, daha önce pek çok kez sansüre uğradı. Telekom’dan önceki gün yapılan açıklamada ise siteye yönelik yoğun saldırılar nedeniyle zaman zaman zorunlu olarak kısıtlamanın yaşandığı belirtilmişti.

Cumhuriyet erişimiyle ilgili bazı bölgelerde, belirli anlarda yaşanan sıkıntılarla ilgili, network ekibinin yaptığı incelemede sistemlerimizle ilgili bir sıkıntı gözlemlenmedi. Cumhuriyet serverları ve bu serverların internet bağlantılarında bir problem olmadığı tespit edildi.

Saldırı var

Cumhuriyet'in açıklaması üzerine Türk Telekom'dan yapılan bilgilendirmede ise siteye yoğun saldırı olduğu, bu nedenle bazı bölgelerde kısıtlamanın zorunlu olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Ancak saldırıyı kim veya kimlerin gerçekleştirdiği ile ilgili de bir açıklama yapılmadı.

Teknik uyarı

Teknik ekip, erişim engeliyle ilgili yurttaşlara şu uyarıları yaptı:

1 - Cihazın internete erişimini kontrol edin.

2 - Cihazla ilgili veya kullanılan tarayıcıyla ilgili veya tarayıcıdaki bir eklenti nedeniyle cumhuriyet.com.tr açılamıyor olabilir.

3 - Bedelini ödediğiniz internet hizmetini, cumhuriyet.com.tr için alamıyor olabilirsiniz. Eğer üçüncü sorunu yaşıyorsanız, TTNET, Pttcel gibi bir internet sağlayıcısı tarafından cumhuriyet. com.tr’ye girişiniz engellenmiş demektir. Ya da bu internet sağlayıcılarına da altyapı hizmeti sağlayan Telekom’un cumhuriyet.com. tr’yi engellemesi söz konusudur.

Üçüncü sorunu yaşadığınıza emin olduğunuzda, parasını ödediğiniz hizmeti alamadığınız için ilgili kuruma şikâyette bulunmalısınız.